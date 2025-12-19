Андреева вышла в финал турнира в Аделаиде

Встреча со Шнайдер в полуфинале турнира продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде. Призовой фонд турнира составляет 1,2 млн долларов.

Соперницей восьмой ракетки в полуфинале турнира была ее соотечественница Диана Шнайдер. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Напомним, по итогам прошлого сезона Мирра Андреева завоевала два трофея. Россиянка побеждала на турнирах в Индиан-Уэллсе и Дубае. В финале турнира в Аделаиде ее соперницей станет Виктория Мбоко из Канады. Встреча состоится завтра, 17 января.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира в Брисбене.

Видео: YouTube / WTA