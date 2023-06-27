Журова назвала трёх самых враждебных к РФ политиков Запада

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям считает, что враждебность следует оценивать по совокупности высказываний.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила тройку западных политиков, наиболее враждебно настроенных по отношению к России. Как пишут РИА Новости, парламентарий назвала главой евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому все-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас. Светлана Журова, зампред комитета Госдумы по международным отношениям

Она особо отметила, что "фон дер Ляйен и Каллас затмили всех" частотой и характером высказываний. По словам депутата, именно от этих политиков чаще всего исходит "негатив" и "странные предложения даже в мирном урегулировании". Журова подчеркнула, что оценка враждебности должна основываться на комплексе заявлений и практических шагов в отношении России.

Фото: Telegram / Светлана Журова