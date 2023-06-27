Журова назвала трёх самых враждебных к РФ политиков Запада

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила тройку западных политиков, наиболее враждебно настроенных по отношению к России. Как пишут РИА Новости, парламентарий назвала главой евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.
Надо судить о них в совокупности высказываний, потому что мы же слышим, какие высказывания в адрес России есть и какие шаги по нам предпринимаются. Вот поэтому все-таки они, наверное, самые такие активные, кто против нас.
Светлана Журова, зампред комитета Госдумы по международным отношениям
Она особо отметила, что "фон дер Ляйен и Каллас затмили всех" частотой и характером высказываний. По словам депутата, именно от этих политиков чаще всего исходит "негатив" и "странные предложения даже в мирном урегулировании". Журова подчеркнула, что оценка враждебности должна основываться на комплексе заявлений и практических шагов в отношении России.
Фото: Telegram / Светлана Журова
