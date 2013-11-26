Между Саблино и Тосно завершили важный этап строительства ВСМ

На испытательном участке высокоскоростной магистрали между Саблино и Тосно завершили монтаж рельсовых плит. Теперь специалисты приступят к установке более 1500 датчиков для проведения испытаний.

На испытательном участке высокоскоростной магистрали в Ленинградской области завершили монтаж всех рельсовых плит. Следующим этапом станет оснащение полигона измерительным оборудованием для проведения испытаний.

На испытательном полигоне высокоскоростной магистрали между станциями Саблино и Тосно полностью завершили укладку рельсовых плит. Об этом сообщили в пресс-службе АО "РЖД".

Работы выполнили на участке протяженностью 1200 м. Для строительства использовали 263 бетонные конструкции, включая 207 рельсовых плит и 56 элементов для стрелочных переводов. Монтаж осуществляли с помощью автомобильного и гусеничного кранов.

Особое внимание специалисты уделили точности установки конструкций. Допустимое отклонение при регулировке плит не превышало 1 мм. Для достижения такой точности применялся роботизированный тахеометр, который корректировал измерения с учетом температуры воздуха и времени суток.

Следующим этапом подготовки полигона к динамическим испытаниям станет установка более 1500 датчиков. Измерительное оборудование разместят на поверхности рельсовых плит, подземных коммуникациях и надземных элементах инфраструктуры. Часть приборов установят на поезде "Сапсан", который будет участвовать в испытаниях до выхода на трассу первого состава высокоскоростной магистрали.

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Фото: Инфоцентр ВСМ