Предпенсионерам рассказали о порядке получения налоговых льгот в 2026 году

Если данные по какой-либо причине не будут учтены, гражданин сможет самостоятельно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или обратиться в налоговую инспекцию.

Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, когда граждане предпенсионного возраста получают право на налоговые послабления. С 2026 года льготы будут предоставляться автоматически на основании данных Социального фонда России.

Право на налоговые льготы для предпенсионеров возникает с момента официального получения соответствующего статуса. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Предпенсионерами считаются граждане, которым до назначения страховой пенсии по старости осталось 5 лет или меньше. В 2026 году такой статус получают мужчины с 59 лет и женщины с 54 лет. После получения статуса гражданам доступны 2 основные налоговые льготы. Первая предусматривает полное освобождение от налога на имущество физических лиц для 1 объекта каждого вида недвижимости. Льгота может применяться к квартире, жилому дому, гаражу или машино-месту.

Если у человека несколько объектов одного типа, освобождение действует только на 1 из них. Обычно выбирается объект с наиболее высокой суммой налога. Вторая мера поддержки связана с земельным налогом. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м одного земельного участка. Если площадь земли не превышает 6 соток, налог может не начисляться.

С 2026 года порядок получения этих льгот изменился. Налоговые органы будут получать информацию о статусе предпенсионера напрямую из Социального фонда России и самостоятельно учитывать льготы при расчете налогов.

Ранее мы сообщали, что средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv