Украина пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с российским руководством. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen от норвежского журналиста. Иностранный эксперт заметил, что
Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. <…> Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. <…> Русские это знают.
Джордж Биб, аналитик
Западный специалист добавил, что киевский режим в своем стремлении к цели может переступить опасную черту. Проблема заключается в том, что их провокации со временем становятся опаснее. Джордж Биб полагает, что вашингтонской администрации требуется увеличить собственные дипломатические усилия для того, чтобы добиться завершения регионального конфликта.
Экс-директор ЦРУ Биб: компромисс с РФ станет крахом многолетней стратегии Запада.
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
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