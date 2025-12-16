В США рассказали, что деятельность Украины на мировой арене становится все опаснее.

Украина пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с российским руководством. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen от норвежского журналиста. Иностранный эксперт заметил, что

Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. <…> Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. <…> Русские это знают. Джордж Биб, аналитик

Западный специалист добавил, что киевский режим в своем стремлении к цели может переступить опасную черту. Проблема заключается в том, что их провокации со временем становятся опаснее. Джордж Биб полагает, что вашингтонской администрации требуется увеличить собственные дипломатические усилия для того, чтобы добиться завершения регионального конфликта.

Экс-директор ЦРУ Биб: компромисс с РФ станет крахом многолетней стратегии Запада.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen