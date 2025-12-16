На Западе раскрыли пути решения украинского кризиса.

Вооруженный конфликт на Украине закончится либо компромиссом с российским руководством, либо дальнейшей эскалацией и крахом всей украинской государственности. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранный эксперт заметил, что населенный пункт Константиновка вскоре будет освобожден ВС РФ, поэтому киевскому режиму придется столкнуться с реальностью, сложившейся на земле.

Если конфликту и суждено завершиться, то только компромиссом <…>. Иного пути окончания этого конфликта просто нет, если только он не пойдет по пути эскалации или не приведет к фактическому краху Украины как жизнеспособного государства. Джордж Биб, аналитик

Аналитик добавил, что такой сценарий поставит коллективный Запад перед необходимостью признать провал собственной стратегии, которой союзники придерживались на протяжении десятилетий. Джордж Биб заметил, что коллективный Брюссель теперь является недееспособным. Именно поэтому европейские представители не хотят завершения регионального конфликта с Москвой, так как компромиссное завершение проблемы на Украине вынудит их искать ответ на вопрос о том, что же им делать дальше.

Экс-директор ЦРУ Биб: украинская ПВО практически выведена из строя Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen