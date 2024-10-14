Россиянок с детьми до трех лет с сентября избавят от испытательного срока

Светлана Бессараб рассказала о том, как власти решают вопрос защиты психоэмоционального состояния матерей.

Работодатели на российской территории с первого сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что федеральный закон призван защитить психоэмоциональное состояние молодой матери для того, чтобы она могла спокойно вернуться в трудовой процесс

Женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Законодатель отметила, что зачастую матери маленьких детей старательно работают. Они являются хорошими служащими и сотрудниками, так как понимают свою ответственность за ребенком, которому требуется уход.

Депутат Бессараб: в июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий.

Фото: Piter.tv