Дворцовый мост в Петербурге разведут под "морской" трек-лист в День ВМФ

Прозвучат композиции, посвященные морской службе и истории отечественного флота.

В ночь на 24, 25 и 26 июля в Петербурге состоится специальная программа шоу "Поющие мосты". В честь Дня Военно-морского флота России разводку Дворцового моста сопроводят тематическим музыкальным трек-листом, пишет "Петербургский дневник".

Мероприятие откроется торжественным "Гимном Великому городу" Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник". Затем прозвучат композиции, посвященные морской службе и истории отечественного флота: "Марш морской пехоты" (Оркестр ВМФ СССР), "Вечер на рейде" Василия Соловьёва-Седого, "Гвардейский марш ВМФ" Николая Иванова-Радкевича, "Крейсер "Аврора" Владимира Шаинского и Михаила Матусовского (архивная запись Эдуарда Хиля), Марш "Кронштадт" (Адмиралтейский военно-морской оркестр).

Звуковое шоу "Поющие мосты" организовано изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Проект проводится с 2016 года, за это время его посетили более 20 миллионов человек. Шоу входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что проект "Поющие мосты" посвятили 140-летию компании "Россети Ленэнерго".

Фото: Piter.TV