Авиакомпании хотят обязать предоставлять инвалидам СВО удобные места в самолетах

Дарья Лантратова раскрыла суть законодательного предложения.

Государство может обязать российские авиакомпании предоставлять военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, возможность приоритетно выбирать удобное место в самолете не за 24 часа до вылета, а сразу при оформлении билета. С подобной инициативой в рамках пленарного заседания от 12 февраля в Совете Федерации перед законодателями выступила заместитель председателя профильного Комитета по социальной политике Дарья Лантратова.

Бойцы, получившие на фронте тяжелые ранения, вынуждены часто совершать перелеты: к месту прохождения военно-врачебной комиссии, реабилитации, лечения, протезирования и так далее. В свете этого им необходимы хотя бы минимально комфортные условия на борту. Дарья Лантратова, сенатор

Российские сенаторы уже обратились в министерство по транспорту с просьбой навести порядок в процедурах. Профильное ведомство поддержало законодательную инициативу и пообещало закрепить официальным приказом обязанность для авиакомпаний размещать пассажиров с инвалидностью рядом с сопровождающим, а также дать такой категории возможность выбирать удобные места при прохождении онлайн-регистрации. Сейчас речь ведется о том, что подобные поправки будут внесены в законодательство страны до конца 2025 года.

На наш взгляд, необходимо ускорить их принятие, а также предусмотреть для человека с инвалидностью возможность выбирать место не за 24 часа, а сразу же на этапе покупки билета. Дарья Лантратова, сенатор

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Фото и видео: Telegram / Совет Федерации