В ОП выступили за ужесточение ответственности "серых" косметологов

Евгений Машаров указал на необходимость более жесткого контроля за специалистами.

В России ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо существенно увеличить. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что подобная финансовая мера со стороны государства поможет уменьшить количество предложений от "частников", работающих без соблюдения правил.

На мой взгляд, масштаб "серой косметологии" можно уменьшить увеличением штрафов. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии подразумевает возбуждение административного дела по ст. 14.1 КоАП РФ и штраф 2 500 рублей. Считаю, что увеличить штраф можно до 300 тыс. рублей - это примерный размер расходов на восстановление, которые понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги. Евгений Машаров, эксперт

Специалист полагает, что важно усилить контроль за лицензированием косметологов. Государственным надзорным органам необходимо проверять наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность у таких сотрудников. Активист заметил, что сейчас лжекосметологи открыто ведут свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, поэтому найти их не займет много времени.

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Фото: Piter.tv