"ТЭК СПб" получил от петербуржцев более двух млрд рублей по задолженности

Жители вернули долги за отопление.

За 10 месяцев текущего года на расчетные счета Государственного унитарного предприятия "ТЭК Санкт-Петербурга" было перечислено более двух млрд рублей по оплате задолженности за тепло и неустойкам. Примерно 700 млн рублей жители оплатили добровольно до судебных споров. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Результат 2023 года по выплате задолженностей стал лучшим за последние несколько лет. Компания запустила на сайте ГУП "ТЭК СПб" сервис, с помощью которого горожане смогут вернуть долги по по судебным актам без комиссии и дополнительных сборов.

Напомним, что еще более 93 тысячи петербуржцев накопили долги за электроэнергию. Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер: направление СМС и e-mail-уведомлений с просьбой внести оплату, живой и автоматический обзвон, а затем уведомления об отключении, после получения которого у неплательщиков есть ещё 30 дней на погашение задолженности.

Ранее на Piter.tv: ГУП "ТЭК СПб" модернизировало четыре тепловых пункта в Калининском районе.

Фото: Piter.tv