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Более 93 тысячи петербуржцев накопили долги за электроэнергию
Сегодня, 13:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 93 тысячи петербуржцев накопили долги за электроэнергию

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Абонентам, которые довели ситуацию до отключения электроэнергии, помимо полной оплаты долга также придётся возместить расходы на отключение и подключение.

В Петербурге более 93 тысяч жителей накопили задолженность за электроэнергию равную или превышающую пять тысяч рублей. АО "ЕИРЦ СПб" и поставщик электроэнергии АО "Петербургская сбытовая компания" призывают горожан погасить долги и своевременно оплачивать счета за поставленный ресурс.  

Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер: направление СМС и e-mail-уведомлений с просьбой внести оплату, живой и автоматический обзвон, а затем уведомления об отключении, после получения которого у неплательщиков есть ещё 30 дней на погашение задолженности. Абонентам, которые довели ситуацию до отключения электроэнергии, помимо полной оплаты долга также придётся возместить расходы на отключение и подключение.

С начала 2023 года передано в суд 8,5 тысячи заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании долгов за электроэнергию на сумму более 201 млн рублей.

В октябре петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции по ЖКХ. Предприятие ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" заключило договор с АО "Почта России" о печати и доставке квитанций должникам по прямым договорам.

Фото: ЕИРЦ Санкт-Петербурга

Теги: долги, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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