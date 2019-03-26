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Петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции по ЖКХ
Сегодня, 18:37
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Петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции по ЖКХ

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Предприятие ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" заключило договор с АО "Почта России" о печати и доставке квитанций должникам по прямым договорам.

Жители Петербурга в октябре получили первые судебные долговые квитанции по ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" 30 октября.

Предприятие заключило договор с АО "Почта России" о печати и доставке квитанций должникам по прямым договорам. Они отличаются от привычной "розовой" квитанции и единого платежного документа, который рассылает АО "ЕИРЦ Санкт-Петербурга". 

Задолженность получится оплатить с помощью мобильного приложения онлайн-банка через сканирование QR-кода, размещенного на квитанции. Кроме того, можно отсканировать код, который перенаправит должника на страницу сайта ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" с сервисом онлайн-оплаты судебной задолженности.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Петербурга обновили электрокотлы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: гуп тэк санкт-петербурга, новые квитанции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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