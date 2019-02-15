"ТЭК" увеличит объем инвестиций в теплосети Приморского района

Построят и реконструируют более 34 км тепловых сетей.

Сегодня, 1 августа, в ГУП "ТЭК СПб" сообщили о намерениях увеличить в три раза объем инвестиций в теплосети Приморского района Петербурга. Решение было принято в ходе совещания генерального директора предприятия Ивана Болтенкова и главы районной администрации Алексея Никонорова.

Руководитель "ТЭКа" уточнил, что бюджет в этом году составит свыше 4,5 млн рублей. Средства направят на строительство и реконструкцию более 34 км тепловых сетей: увеличится их протяженность с 12,7 до 34,5 км.

Ранее мы рассказывали о том, что инновационная роботизированная диагностика обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"