Инновационная роботизированная диагностика обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения в Петербурге

Компания "ТЭК СПб" успешно завершила роботизированное обследование почти 22 000 метров тепловых сетей в городе, чтобы гарантировать безопасность и качество теплоснабжения перед началом отопительного сезона.

За последние два месяца, специальные роботы прошли более 17 километров трубопроводов, обнаружив более тысячи коррозионных дефектов, возникших в процессе эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Обследования проводились в шести районах северной и восточной части города, что позволило выявить 67 потенциально опасных участков, где возможны аварийные ситуации в зимний период. Благодаря своевременному выявлению проблемных мест, удалось заменить 552 метра тепломагистралей, что повысило качество и безопасность теплоснабжения для около 800 тысяч жителей Петербурга.

Компания "ТЭК СПб" активно использует передовые технологии для создания надежной теплоэнергетической инфраструктуры. Кроме роботизированной диагностики, инженеры применяют акустические датчики для "прослушивания" тепловых сетей, а также тепловизионную съёмку с помощью беспилотников.

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Фото: правительство Санкт-Петербурга