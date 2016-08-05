Станция метро "Ленинский проспект" подтоплена из-за коммунальной аварии

В среду, 26 июля, на "Ленинском проспекте" заметили текущую по стенам воду. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что подтопление могло произойти из-за аварии на теплосетях. В ГУП "ТЭК СПб" прокомментируют произошедшее позже.
Это прорыв теплосети. У нас вода в дренаж уходит.
Юлия Шавель, глава метрополитена Петербурга
Отметим, что метро на момент инцидента работало в штатном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, что улица Подводника Кузьмина в Петербурге оказалась под водой.
Фото: Piter.TV
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