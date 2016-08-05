Станция метро "Ленинский проспект" подтоплена из-за коммунальной аварии

Метро на момент инцидента работало в штатном режиме.

В среду, 26 июля, на "Ленинском проспекте" заметили текущую по стенам воду. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что подтопление могло произойти из-за аварии на теплосетях. В ГУП "ТЭК СПб" прокомментируют произошедшее позже.

Это прорыв теплосети. У нас вода в дренаж уходит. Юлия Шавель, глава метрополитена Петербурга

Отметим, что метро на момент инцидента работало в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что улица Подводника Кузьмина в Петербурге оказалась под водой.

Фото: Piter.TV