Улица Подводника Кузьмина в Петербурге оказалась под водой

В Кировском районе Петербурга из-под земли забил гейзер. Струя воды перекинулась через крышу пятиэтажки.

Территорию жилого дома на говорящей улице Подводника Кузьмина затопило водой. Из окон квартир можно было наблюдать гейзер. Об этом пишет телеканал 78.

По данным канала, струя воды смогла перекинуться через крышу пятиэтажки. Также комментарий дали и в пресс-службе "Теплосетей". Прорыв труб произошел вовремя гидравлических испытаний.

На данный момент проверки все еще продолжаются. Когда работы будут окончены, то специалист проведут нужный ремонт для устранения нарушений.

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