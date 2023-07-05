Площадь пожара на Салова достигла 3,5 тысяч кв.м.

Огонь локализован на площади 3 тыс. "квадратов"

Разгоревшийся в ангаре на улице Салова пожар охватил 3,5 тыс. тыс. кв.м. площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Напомним, что изначально пламя заняло 400 кв.м., но со временем его распространение значительно увеличилось. Спустя час горожане по-прежнему наблюдают дымку в разных районах города. Как отмечают в ведомстве, в 15:10 пожар удалось локализовать на площади 3 тыс.кв.м.

На месте работали около 40-ка спасателей: ранг пожара поднят до второго уровня сложности, сотрудники МЧС продолжают прибывать на место происшествия.

Видео: Piter.TV