Московский район получит 777 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры

Планируется реконструкция трубопроводов.

В понедельник, 10 июля, в ГУП "ТЭК Петербурга" сообщили о намерении инвестировать 777 млн рублей в теплоэнергетическую сеть Московского района. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Планируется реконструкция трубопроводов. До конца 2023-го обновят 5,4 км сетей, к 2025 году на улице Штурманской установят новое газовое оборудование. Кроме того, жилые дома на Бассейной переключат на новую котельную.

Учитывая износ оборудования котельных и сетей, предприятием запланирована комплексная реконструкция системы теплоснабжения к 2033 году. К этому сроку мы планируем заменить 79 км, прослуживших свыше 25 лет, а также повысить КПД отпуска тепловой энергии от котельных с нынешних 85% до 93%. Иван Болтенков, генеральный директор ГУП "ТЭК СПб"

Ранее на Piter.TV: в пяти районах Петербурга проведут испытания теплосетей с 10 по 13 июля.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"