В пяти районах Петербурга проведут испытания теплосетей с 10 по 13 июля

С 10 по 13 июля в Петербурге проведут ряд испытаний тепловых сетей. Они коснутся пять районов города.

В Петербурге с 10 по 13 июля будут проводить испытания тепловых сетей. Они пройдут в Выборгском, Кировском, Калининском, Красносельское и Невском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

За это время в общей сложности в городе проведут 21 проверку. В трубах повысят давление для нахождения ненадежных участков теплосети. Кроме этого, в целях безопасности температуру воды понизят до 40 градусов тепла.

Подробную информацию о местах проведения работ можно посмотреть на сайте ГУП "ТЭК СПб".

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6".

Фото: Piter.TV