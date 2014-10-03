  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пяти районах Петербурга проведут испытания теплосетей с 10 по 13 июля
Сегодня, 11:29
180
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В пяти районах Петербурга проведут испытания теплосетей с 10 по 13 июля

0 0

С 10 по 13 июля в Петербурге проведут ряд испытаний тепловых сетей. Они коснутся пять районов города.

В Петербурге с 10 по 13 июля будут проводить испытания тепловых сетей. Они пройдут в Выборгском, Кировском, Калининском, Красносельское и Невском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

За это время в общей сложности в городе проведут 21 проверку. В трубах повысят давление для нахождения ненадежных участков теплосети. Кроме этого, в целях безопасности температуру воды понизят до 40 градусов тепла. 

Подробную информацию о местах проведения работ можно посмотреть на сайте ГУП "ТЭК СПб". 

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6".

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии