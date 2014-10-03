В Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за «Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6»

В воскресенье, 9 июля, в Петербурге пройдет физкультурное мероприятие «Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6». Это повлияет на движение троллейбусов.

В Петербурге ожидают закрытие троллейбусного движения в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Речь идет о троллейбусах № 1, 5, 7, 10, 11 и 22. В связи с проведением физкультурного мероприятия "Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6" с 05:00 до 16:00 9 июля закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади.

Например, троллейбус №1 будет идти от улицы Маршала Тухачевского до Малой Морской, а потом от нее по Гороховой до Адмиралтейского проспекта. Все изменения транспортного движения можно изучить на сайте "Горэлектротранса".

Ранее сообщалось, что с 7 и 8 июля в шести районах Петербурга движение будет ограничено

Фото: Piter.TV