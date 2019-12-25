С 7 и 8 июля в шести районах Петербурга движение будет ограничено

В пятницу и субботу, 7 и 8 июля, в Санкт-Петербурге будут закрыты некоторые дороги, движение в городе будет ограничено.

Изменение движения связано с ремонтными работами. Затронуты Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Невский и Пушкинский районы. В субботу и воскресенье, 8 и 9 июля. из-за работ на газопроводе водители смогут пользоваться только одной полосой движения от улицы Металлистов до улицы Васенко в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение по Большой Пороховской улице от улицы Энергетиков до Среднеохтинского проспекта будет полностью закрыто 8 и 9 июля для ремонта дорожного покрытия. Улица Джона Рида в районе улицы Колонтай будет закрыта на весь день 7 июля по той же причине.

Полный список ограничений можно посмотреть на сайте ГАТИ.

Ранее сообщалось, что в этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.TV