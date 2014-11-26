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Петербуржцы заинтересовались черным дымом из котельной на проспекте Металлистов
Сегодня, 13:27
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Петербуржцы заинтересовались черным дымом из котельной на проспекте Металлистов

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В период ремонтных работ котельная ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" на несколько часов перешла на мазутное топливо.

Утром в воскресенье, 29 октября, жители соседних домов котельной на проспекте Металлистов обеспокоились черным дымом. В пресс-службе Красногвардейского района петербуржцев успокоили. 

Дело в том, что в период ремонтных работ котельная ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" на несколько часов перешла на мазутное топливо. Меры приняли во избежание отключения горячей воды и отопления в домах горожан. 

В ближайшее время котельная перейдет обратно с резервного мазутного топлива на газовое.

Ранее на Piter.TV: производственный комплекс бывшего Ленинградского машиностроительного завода выставлен на торги.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: гуп тэк санкт-петербурга, топливо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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