Производственный комплекс бывшего Ленинградского машиностроительного завода выставлен на торги

Бывшую площадку производственного корпуса Ленинградского машиностроительного завода продадут на аукционе 17 ноября с начальной ценой 550 млн рублей, что следует из материалов Российского аукционного дома от 2 октября.
Производство находится в промышленной зоне "Предпортовая" в Московском районе Петербурга. Площадь участка, где расположены административное здание, производственные цеха, котельная, компрессорная и проходная, составляет 4,9 га.
В достоинства объекта записали возможность перепрофилировать его под другое производство.
Отметим, что сегодня Ленинградский машиностроительный завод не функционирует. С 1950-х годов на предприятии впервые в СССР начали выпускать установки для освоения и ремонта нефтегазовых скважин.
Ранее на Piter.TV: здание бывших касс РЖД в Петербурге выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.
Фото: РАС
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