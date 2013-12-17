Производственный комплекс бывшего Ленинградского машиностроительного завода выставлен на торги

Начальная цена объекта составила 550 млн рублей.

Бывшую площадку производственного корпуса Ленинградского машиностроительного завода продадут на аукционе 17 ноября с начальной ценой 550 млн рублей, что следует из материалов Российского аукционного дома от 2 октября.

Производство находится в промышленной зоне "Предпортовая" в Московском районе Петербурга. Площадь участка, где расположены административное здание, производственные цеха, котельная, компрессорная и проходная, составляет 4,9 га.

В достоинства объекта записали возможность перепрофилировать его под другое производство.

Отметим, что сегодня Ленинградский машиностроительный завод не функционирует. С 1950-х годов на предприятии впервые в СССР начали выпускать установки для освоения и ремонта нефтегазовых скважин.

Ранее на Piter.TV: здание бывших касс РЖД в Петербурге выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.

Фото: РАС