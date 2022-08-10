Петербуржцам рассказали, как разобраться в новых счетах ЖКХ

"Петербургский дневник" узнал у представителя Единого информационного расчетного центра самое важное о новом платежном документе.

Система расчетов с петербуржцами в сфере ЖКХ меняется. Единые квитанции получили жители Калининского, Выборгского и Фрунзенского районов, а в августе с ними придется познакомиться и людям с Василеостровского, Центрального, Петроградского и Приморского.

"Петербургский дневник" узнал у представителя Единого информационного расчетного центра самое важное о новом платежном документе.

Так, стало известно, из-за чего некоторые местные районов, где квитанции должны приходить в уже измененном виде, получают старые платежки.

Связано это с тем, что в каждом районе работают <…> и частные управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ), с которыми работа по заключению договоров еще ведется. Представитель Единого информационного расчетного центра

Кроме того, специалист пояснил, почему сумма первой единой квитанции больше, чем ранее. Дело в том, что некоторым петербуржцам приходит поздняя оплата предыдущего счета, которая не была учтена при выставлении единой квитанции.

Ранее мы сообщали о том, что жители еще двух районов Петербурга получат единую квитанцию ЖКУ в июле.

Фото: Piter.TV