Петербуржцам рассказали, как разобраться в новых счетах ЖКХ

Система расчетов с петербуржцами в сфере ЖКХ меняется. Единые квитанции получили жители Калининского, Выборгского и Фрунзенского районов, а в августе с ними придется познакомиться и людям с Василеостровского, Центрального, Петроградского и Приморского.
"Петербургский дневник" узнал у представителя Единого информационного расчетного центра самое важное о новом платежном документе.
Так, стало известно, из-за чего некоторые местные районов, где квитанции должны приходить в уже измененном виде, получают старые платежки.
Связано это с тем, что в каждом районе работают <…> и частные управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ), с которыми работа по заключению договоров еще ведется.
Представитель Единого информационного расчетного центра
Кроме того, специалист пояснил, почему сумма первой единой квитанции больше, чем ранее. Дело в том, что некоторым петербуржцам приходит поздняя оплата предыдущего счета, которая не была учтена при выставлении единой квитанции.
Ранее мы сообщали о том, что жители еще двух районов Петербурга получат единую квитанцию ЖКУ в июле.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все