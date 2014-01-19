Жители ещё двух районов Петербурга получат единую квитанцию ЖКУ в июле

Все долги, которые оставались у горожан по "розовой" квитанции, будут разбиты по поставщикам услуг.

Жители Фрунзенского и Выборгского районов получат единую квитанцию за ЖКУ в июле. Об этом сообщили представители "ЕИРЦ СПб".

Напомним, что переход с "розовой" на "белую" квитанцию начался в Петербурге с 1 июня. Первыми документ в новом формате получили жители Калининского района.

В организации уточнили, что все долги, которые оставались у петербуржцев по "розовой" квитанции, будут разбиты по поставщикам услуг. Их включат в финальную сумму к оплате.

Ранее мы сообщили о том, что в июле квитанции ЕИРЦ поступят в почтовые ящики петербуржцев с задержкой.

Фото: Piter.TV