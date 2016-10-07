В июле квитанции ЕИРЦ поступят в почтовые ящики петербуржцев с задержкой

В июле бумажные квитанции "ЕИРЦ СПб" поступят в почтовые ящики петербуржцев немного позже обычного. Об этом сообщили представители организации.
Так, платёжный документ будет доставлен в период 12 по 15 июля. При этом его электронная версия будет доступна в личном кабинете и мобильном приложении до 10 июля. В эти же сроки её направят на электронную почту.
Горожанам приносят извинения за неудобства.
Ранее мы сообщили о том, что долги за электроэнергию имеют почти 90 тыс. петербуржцев.
Фото: пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"
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