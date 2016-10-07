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В июле квитанции ЕИРЦ поступят в почтовые ящики петербуржцев с задержкой
Сегодня, 12:42
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В июле квитанции ЕИРЦ поступят в почтовые ящики петербуржцев с задержкой

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Электронные версии квитков будут доступны с 10 июля.

В июле бумажные квитанции "ЕИРЦ СПб" поступят в почтовые ящики петербуржцев немного позже обычного. Об этом сообщили представители организации.

Так, платёжный документ будет доставлен в период 12 по 15 июля. При этом его электронная версия будет доступна в личном кабинете и мобильном приложении до 10 июля. В эти же сроки её направят на электронную почту.

Горожанам приносят извинения за неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что долги за электроэнергию имеют почти 90 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"

Теги: еирц спб, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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