В июле квитанции ЕИРЦ поступят в почтовые ящики петербуржцев с задержкой

Электронные версии квитков будут доступны с 10 июля.

В июле бумажные квитанции "ЕИРЦ СПб" поступят в почтовые ящики петербуржцев немного позже обычного. Об этом сообщили представители организации.

Так, платёжный документ будет доставлен в период 12 по 15 июля. При этом его электронная версия будет доступна в личном кабинете и мобильном приложении до 10 июля. В эти же сроки её направят на электронную почту.



Горожанам приносят извинения за неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что долги за электроэнергию имеют почти 90 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"