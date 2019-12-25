Долги за электроэнергию имеют почти 90 тыс. петербуржцев

В "ЕИРЦ СПб" и "Петербургской сбытовой компании" призвали должников оплатить счета до полного отключения от электросети.

Около 90 тыс. жителей Северной столицы накопили задолженность за электроэнергию на сумму от 5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс–служба Единого информационно-расчетного центра ("ЕИРЦ СПб")

В "ЕИРЦ СПб" и "Петербургской сбытовой компании" призвали должников оплачивать счета своевременно каждый месяц. Абонента, который не рассчитывает по долгам в течение долгого времени, полностью отключат от электросети до совершение оплаты.

Также в компаниях напомнили о важности своевременной передачи показаний счётчика в дачный сезон.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 1 июля оплатить пени по взносам на капремонт станет проще.

Фото: Piter.TV