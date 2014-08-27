В Петербурге с 1 июля оплатить пени по взносам на капремонт станет проще

Пени начисляются при несвоевременной или неполной оплате с 31-ого дня просрочки.

В Петербурге с 1 июля сумма пени по взносам на капитальный ремонт в Едином платежном документе будет включаться в общую сумму к оплате. Величина пени рассчитывается на дату формирования квитанции. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Ранее пени можно было найти в таблице "взаиморасчеты с организациями" в разделе "исходящий баланс, пени". Важно отметить, что мера не предполагает дополнительных начислений, меняется лишь механизм формирования итоговой суммы к оплате.

Пени начисляются при несвоевременной или неполной оплате с 31-ого дня просрочки. Окончательный расчет пени производится с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты долга, и количества дней просрочки платежа.

Оплатить пени можно через сайт Фонда, офисы и сервисы ЕИРЦ, в приложениях банков.

При возникновении вопросов по начислениям Фонд рекомендует:

- проверить информацию в личном кабинете на сайте Фонда;

- отправить обращение по ссылке;

- обратиться на горячую линию: 703-57-30, 703-57-01

Также доступна личная консультация в Фонде. Личный прием в Фонде работает по графику: пн-чт с 09:00 до 20:00,пт с 09:00 до 18:45.

Тарифы в Петербурге, установленные с декабря прошлого года, не будут проиндексированы с 1 июля. Установленная оплата будет действовать более полутора лет, до 1 июля 2024 года.

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга