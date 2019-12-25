Тарифы на коммунальные услуги в 2023 году не изменятся в Петербурге

Установленная оплата будет действовать более полутора лет, до 1 июля 2024 года.

Тарифы в Петербурге, установленные с декабря прошлого года, не будут проиндексированы с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по тарифам.

Установленная оплата будет действовать более полутора лет, до 1 июля 2024 года.

Напомним, что оплата за ЖКУ включает в себя горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, бытовой газ в баллонах, электроэнергию и обращение с ТКО.

Ранее мы сообщили о том, что порядок начисления пеней за ЖКУ изменится с июля в Петербурге.

Фото: Piter.TV