Порядок начисления пеней за ЖКУ изменится с июля в Петербурге

Пени начнут начисляться через 31 день после крайнего рекомендуемого срока оплаты.

С 1 июля в Петербурге изменится порядок начисления пеней в квитанциях за ЖКУ. Об этом рассказали в пресс-службе "ЕИРЦ СПб".

Расчитывать пени будут на последнее число месяца расчетного периода и включать в конечную сумму оплаты. В следующем отправленном "ЕИРЦ СПб" документе петербуржцы увидят остаток пени – количество дней до фактической даты оплаты, сумму оставшейся или погашенной задолженности.

Пени начнут начисляться через 31 день после крайнего рекомендуемого срока оплаты. Таким образом, чем больше потребитель просрочивает дату оплаты ЖКУ, тем выше его сумма пени.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы жалуются на внушительные счета в новых квитанциях за ЖКУ.

Фото: Piter.TV