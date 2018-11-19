Жители Северной столицы сэкономят на оплате ЖКУ около 1,5 млрд рублей

Александр Локтионов рассказал как петербуржцы смогут сэкономить на платежах за ЖКХ: увеличение тарифов произойдет на 0,4%. Тарифы за отопление и горячую воду снизятся на 0,6%. Плата за воду уменьшится с 7% до 3,2%. В общей сложности "розовая квитанция" станет дороже на 0,38% для 55% населения города – тех, кто проживает в домах с электроплитами и стандартным набором коммунальных услуг. Для обладателей газовых плит рост окажется чуть больше – 0,44%.

Заведующий отделом развития ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Александр Локтионов прокомментировал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Изначально 1 июля 2019 года было запланировано повышение тарифов. Несмотря на это, после заседания малого правительства вычислительный центр получил информацию о том, что платежи увеличение тарифов произойдет только на 0,4%. Тарифы за отопление и горячую воду снизятся на 0,6%. Плата за воду уменьшится с 7% до 3,2%. В общей сложности "розовая квитанция" станет дороже на 0,38% для 55% населения города – тех, кто проживает в домах с электроплитами и стандартным набором коммунальных услуг. Для обладателей газовых плит рост окажется чуть больше – 0,44%.

Самые важные новости, что тарифы на самые дорогие услуги, такие как отопление и горячее водоснабжение в совокупности снизятся по стоимости гикаколорий на 10 рублей. То есть такого в современной истории ещё не было,

- пояснил заведующий отделом развития вычислительного центра Александр Локтионов.

В своём интервью заведующий отдела развития вычислительного центра подчеркнул, что увеличение тарифов является звеном инфляции, так как стоимость коммунальных ресурсов закладывает в себестоимость своей продукции каждый производитель. Если происходит снижение роста тарифов, а также темпов роста тарифов на ЖКУ: воду отопление, электроэнергию, то соответственно и все темпы инфляции снижаются в конкретном регионе.

Сейчас тариф ХВС для населения – 25,5 руб. за 1 куб. м, с 01.07.2019 – 26,3 руб. за 1 куб. м., по отоплению для населения с 1 июля тариф составит 1765,33 руб. за гигаколорию, сейчас отопление обходится гражданам - 1 775,45 руб. за гигакалорию. Тариф для ГВС составляет 106,53 руб. за 1 куб. м., с 1 июля стоимость упадет до 105,92 руб. за 1 куб.м. За электричество жители города платят 4,61 руб. квт/ч, с 1 июля стоимость составит 4,65 руб. квт/ч. В общей сложности квитанция подорожает на 0,38% для 55% населения города – тех кто проживает в домах с электроплитами и стандартным набором коммунальных услуг. Для обладателей газовых плит рост окажется чуть больше – 0,44%.

Вычислительный центр – это неотъемлемая часть всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства города. Александр Локтионов отметил, что работа вычислительного центра представляет собой целую систему жизнеснабжения. От качественной работы сотрудников ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" зависит правильность всех взаиморасчетов. А в данной ситуации речь идет не только о правильности начислений, но и о позитивной тенденции, которую ощутят на себя все жители Петербурга.

Впервые, повторюсь, за очень долгое время можно говорить не о росте тарифов, а о снижении тарифов на отдельные виды услуг, на снижение нормативов по газоснабжению. И минимальнейший за последнее время, совокупный рост тарифов. Средний рост планируется 0,4%, хотя для нашего региона планка установлена на 4,7%,

- подчеркнул Александр Локтионов.

Такие ресурсоснабжающие организации, как: ГУП Водоканал, Петербургская сбытовая компания, ГУП "ТЭК" нашли резервы. Сейчас интенсивно ведется работа с "ТГК 1". Заведующий отделом развития вычислительного центра Александр Локтионов также отметил, что по тому объёму работ и фактических результатов, исключению излишних составляющих тарифа, который наблюдается сотрудниками, появляется возможность предполагать, что это не перестановка сумм слагаемых из периода в период.

Некоторые эксперты выражают опасения, что это действительно сделано для предвыборной атмосферы. Если делать это без обоснований и глубокой проработки тарифного основания, которое составляют ресурсоснабжающие организации, то действительно это получится как временная мера. Сегодня придержали, завтра нагнали. Но мы видим, что к вопросу подошли комплексно. Из составляющей затрат ресурсоснабжающих организаций выявлены и исключены весомые издержки,

- пояснил заведующий отделом развития вычислительного центра Александр Локтионов.

Ранее планировалось, что с 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги в совокупности увеличатся на 4,3%.Отопление и горячее водоснабжение должны были подорожать на 3,3%, холодная вода – на 7%, электричество на 3%. По мнению правительства, снижение темпов роста тарифов обеспечит комфортную среду в промышленности и бизнесе Петербурга, а также стимулирует рост деятельности компаний.