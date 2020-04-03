В 2024 году работникам сферы ЖКХ повысят зарплату в Петербурге

Речь идет о дворниках и механизаторах.

В 2024 году в Петербурге повысят заработную плату дворников и механизаторов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил первый заместитель председателя жилищного комитета Денис Удод.

По словам чиновника, зарплата работников сферы ЖКХ с 1 января составит 52 тыс. рублей.

Это тот объем заработной платы, которую дворник и механизатор будут получать, если будут работать в сорокачасовую неделю. Если будут переработки, выходы в выходные дни, дополнительные выходы, то, соответственно, уровень заработной платы будет выше. Денис Удод, первый заместитель председателя жилищного комитета

Кроме того, Денис Удод отметил, что в городе ремонтируют 440 помещений, в которых рабочие смогут отдыхать и хранить инвентарь.

Ранее на Piter.TV: более 40% жителей Петербурга недовольны уровнем предлагаемой зарплаты.

Фото: Piter.TV