Более 40% жителей Петербурга недовольны уровнем предлагаемой зарплаты

За последний два года доля тех, кто ожидает зарплату выше, увеличилась на 5%.

Петербуржцы стали чаще жаловаться на низкий уровень предлагаемой заработной платы. По данным аналитиков компании HeadHunter, 41% безработных горожан не доволен доходными предложениями.

За последний два года доля тех, кто ожидает зарплату выше, увеличилась на 5%. Есть и петербуржцы, сомневающиеся в своих профессиональных навыках и умениях. Таких 41%. Еще 21% респондентов думает, что не найдет место работы из-за дискриминации по возрасту. 15% опрошенных не признают строгое требование работать только в офисе.

Кадровый дефицит заставляет работодателей быть более внимательными, чуткими и быстрее отвечать кандидатам на их отклики в резюме. Это действительно важный сдвиг, который мы наблюдаем на рынке труда. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что стала известна средняя зарплата врачей в Петербурге.

Фото: Piter.TV