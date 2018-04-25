Стала известна средняя зарплата врачей в Петербурге

Она составляет 140 тыс. рублей.

Средняя зарплата врачей в Петербурге составляет 140 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко 28 сентября.

Кроме того, Москаленко отметил, что остальные категории "майских указов" по итогам 2023 года зарабатывают в среднем 75 тыс. рублей, и эта цифра – "целевое назначение, по которому идет финансирование".

Отметим, что "майские указы" – решения Владимира Путина от мая 2012 года, когда определили 11 категорий бюджетников. По ним поставили задачу обеспечить средний уровень заработной платы во всех регионах России.

Ранее на Piter.TV: Петербург оказался девятым в топе-10 регионов РФ по уровню зарплат.

Фото: Piter.TV