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Петербург оказался девятым в топе-10 регионов РФ по уровню зарплат
Сегодня, 9:39
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Петербург оказался девятым в топе-10 регионов РФ по уровню зарплат

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Уровень среднемесячной чистой зарплаты в городе вырос на 10,5%.

Северная столица оказалась на девятой строчке в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами по версии РИА Новости. Уровень средней чистой зарплаты в городе возрос на 10,5%: в первом полугодии 2023-его показатель равен 93,7 тыс. рублей. Соотношение среднего заработка петербуржцев и стоимости фиксированного потребительского набора составило 4,16.

Лидирующие позиции топа заняли Новый Уренгой с соотношением показателей на уровне 600, Салехард (5,35) и Москва (4,78). Элиста (2,03) и Нальчик (1,97) находятся на последних местах.

Средняя номинальная зарплата превышает 100 тыс. рублей в 8-ми российских городах. По данным Росстата, средняя зарплата за первые 6 месяцев 2023 года на крупных и средних предприятиях страны составила 69 тыс. рублей за вычетом НДФЛ: это на 16% больше, чем в 2022 году.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в списке регионов-лидеров по качеству рынка труда.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплаты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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