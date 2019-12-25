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Петербург оказался в списке регионов-лидеров по качеству рынка труда
Сегодня, 13:25
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Петербург оказался в списке регионов-лидеров по качеству рынка труда

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Рейтинг был составлен на основании 8-ми показателей.

Петербург занял вторую строчку рейтинга российских регионов по качеству рынка труда по итогам прошлого года. Такие результаты исследования приводит РИА Новости.

Первой в списке оказалась Москва, а третье место заняла Московская область. В конце рейтинга расположились Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

При составлении топа аналитики ориентировались на 8 показателей, в том числе, оценивали уровень занятости в субъекте, привлекательность для потенциального специалиста из другого региона, а также уровень зарплаты, условия труда, ёмкость рынка труда.

Ранее мы сообщили о том, что уровень предлагаемых зарплат заметно вырос в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: карьера, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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