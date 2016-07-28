Уровень предлагаемых зарплат заметно вырос в Петербурге

Показатель составил от 51 до 100 тыс. рублей против диапазона от 46 до 92 тыс. за аналогичный период прошлого года.

За лето 2023 года в Северной столице наметился рост рыночного диапазона предлагаемых зарплат для недавно нанятых сотрудников. Показатель составил от 51 до 100 тыс. рублей против диапазона от 46 до 92 тыс. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Кроме того, с января 49,4% компаний провели индексацию оплаты труда в размере 7% от текущего дохода, который в среднем составляет 62 тыс. рублей. Другая половина нанимателей планирует заняться эти в будущем.

По мнению аналитиков, рост зарплат, предлагаемых соискателям, будет расти и в дальнейшем, в связи с дефицитом кадров на рынке труда. На данный момент многие предприятия нуждаются в кадрах и готовы действовать разными методами, в том числе, заниматься "перекупкой" специалистов.

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