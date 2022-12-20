Смольный спрогнозировал замедление темпов инфляции и рост зарплат в Петербурге

В прошлом году потребительские цены на товары и услуги выросли на 13,48%, а в этом поднимутся лишь на 5,29%.

Во вторник, 8 августа, Смольный опубликовал прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 годы.

По данным администрации Петербурга, за 2023 год темпы инфляции по сравнению с 2022-м замедлились в два раза: в прошлом году потребительские цены на товары и услуги выросли на 13,48%, а в этом поднимутся лишь на 5,29%. К 2026 году ожидается взлет уже на уровне 3,99%. Инфляцию планируют сдерживать благодаря "мерам, направленным на стабилизацию уровня цен, в том числе на рынках социально значимых товаров".

Кроме того, Смольный сообщил о возможном росте зарплат: в 2022 году средний ежемесячный доход петербуржцев составлял 69 684 рублей, в 2023-м – уже 75 940 рублей (на 9% больше). В 2024-2026 годах ожидается прирост на 7,4-8,2%.

Ранее на Piter.TV: годовая инфляция в Петербурге выросла до 3,6%.

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