Годовая инфляция в Петербурге выросла до 3,6%

За прошедший июнь уровень инфляции в Северной столице достиг 3,6%. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.
Отметим, что в мае показатель составлял только 2,5%. П данным аналитиков, на ситуацию оказали влияние ослабление рубля и повышение экономической активности в Петербурге.
В целом по Северо-Западу в начале наметилось восстановление потребительской активности. В том числе, возрос спрос на путешествия внутри страны, уточнил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов. Также он добавил, что в макрорегионе достаточно направлений для туристических и деловых поездок, поэтому за июнь заметно вырос пассажиропоток.
Фото: Pxhere
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