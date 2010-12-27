Петербургские врачи разбогатеют: средняя зарплата медиков увеличилась на 100 рублей

За март 2018 года средняя заработная плата петербургских медиков повысилась на 100 рублей, сообщил 25 апреля Росстат. Только баснословные богатства обрушились на голову далеко не всем.
Ведомство предоставило отчет, в котором говорится, что средняя зарплата врачей в России составляет 73,2 тыс. рублей, а в Петербурге их доход повысился на 100 рублей. Стоит отметить, что в федеральных медицинских учреждениях заработок врачей повысился на 1000 рублей, а вот в городских больницах наоборот понизился с 100 тыс. 400 рублей до 100 тыс. 100 руб.
Что касается Ленинградской области, то там доходы врачей выросли на целых 400 рублей и теперь средняя зарплата составляет 77 тыс. 500 рублей.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в ГИБДД предложили разыгрывать "красивые" номера автомобилей на аукционе.