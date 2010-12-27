В ГИБДД предложили разыгрывать "красивые" номера автомобилей на аукционе

Также предлагается встраивать в государственные регистрационные знаки автомобилей чипы.

В Госавтоинспекции рассказали, каких изменений стоит ждать автовладельцам в области регистрации машин. В числе нововведений — официальная продажа "красивых" номеров на аукционе и встраивание в государственные регистрационные знаки чипов. Об этом сообщают "Известия".

Глава ГИБДД России Михаил Черников отметил, что владельцы автомобилей сами смогут выбирать себе номера и выкупать их на торгах аукциона. По его мнению, это решение позволит исключить "коррупционные моменты".

В рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится. Михаил Черников

Кроме того, в ГИБДД хотят решить проблему с угоном автомобилей. В инспекции предлагают встраивать в госномера чипы — радиометки. Это позволит быстро выявлять угоны и кражи транспортных средств. Также с помощью чипов инспекторы смогут привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения. По слова Черникова, сейчас они уходят от ответственности, прикрываясь грязными госномерами.

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