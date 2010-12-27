В Петербурге штрафы за неправильную стоянку увеличат в 4 раза

С такой инициативой выступили депутаты ЗакСа.

В Петербурге могут серьезно увеличить штрафы за неправильную стоянку автотранспорта. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники в городском ЗакСе. По данным СМИ, штрафы за неправильную стоянку могут вырасти в 4 раза. Вместе с этим поднимут и штрафы за стоянку на пешеходных переходах, трамвайных путях и на остановках общественного транспорта.

Уже известны некоторые детали законопроекта. Так, штраф за неправильную стоянку планируют увеличить с 500 до 2000 рублей. Наказания за остановку на пешеходном переходе или остановках транспорта могут вырасти с 1000 до 3000 рублей. Если же автомобиль нарушителя принадлежит жителю Петербурга или Москвы, то штраф вырастет до 4000 рублей.

"Росбалт" сообщает, что проект документа рассмотрят на одном из ближайших заседаний ЗакСа. Известно, что депутаты КПРФ не поддерживают инициативу большинства. Коммунисты считают, что Петербургу не хватает парковочных мест, а значит, город сам не создал инфраструктуры, которая позволяла бы автолюбителям меньше нарушать ПДД.