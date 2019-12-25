Съезд с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе перенесут на 800 метров

Новая схема движения начнет действовать с 12 ноября.

С 12 ноября на участке КАД между развязками с Новоприозерским шоссе и проспектом Энгельса изменится схема движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Водителям, которые захотят попасть с внутреннего кольца КАД на проспект Энгельса или Новоприозерское шоссе, придется поворачивать на 800 метров раньше. Эта схема организации дорожного движения будет постоянной.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"