Парня увезли на скорой после ДТП с "Газелью" на проспекте Славы

В случившемся винят водителя грузовика, который "думал проскочить".

В ночь на 11 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал молодой человек. Подробности случившегося опубликовали очевидцы в сети, прислав фото с места происшествия.

По их словам, автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с "Газелью" на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы. В случившемся свидетели ДТП винят водителя грузовика, который "думал проскочить". Он снес металлические ограждения, вылетел на полосу встречного движения и на скорости врезался в "Мерседес".

Как на спортивном болиде. Написал один из очевидцев

По имеющейся информации, пострадал пассажир иномарки.

Парня увезли. Надеюсь живой. Отметил еще один свидетель ДТП

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Смольников