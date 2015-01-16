Электричка сбила двух пешеходов у станции "Сортировочная"

Выясняются подробности и обстоятельства происшествия.

Около семи вечера в среду, 10 ноября, недалеко от железнодорожной станции "Сортировочная" произошла авария, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По предварительным данным, электропоезд "Ласточка" сбила двух человек, которые перебегали пути в неположенном месте. Достоверных подробностей происшествия пока нет. В каком состоянии находятся пострадавшие, неизвестно.

Ранее мы писали, что суд арестовал мужчину, который насмерть сбил сотрудника СОБРа.

Фото: Piter.tv