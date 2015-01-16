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Электричка сбила двух пешеходов у станции "Сортировочная"
Сегодня, 21:58
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Электричка сбила двух пешеходов у станции "Сортировочная"

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Выясняются подробности и обстоятельства происшествия.

Около семи вечера в среду, 10 ноября, недалеко от железнодорожной станции "Сортировочная" произошла авария, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

По предварительным данным, электропоезд "Ласточка" сбила двух человек, которые перебегали пути в неположенном месте. Достоверных подробностей происшествия пока нет. В каком состоянии находятся пострадавшие, неизвестно. 

Ранее мы писали, что суд арестовал мужчину, который насмерть сбил сотрудника СОБРа.

Фото: Piter.tv

Теги: жд станция, ожд, сбила электричка
Категории: Картина дня, ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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