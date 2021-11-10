Суд арестовал мужчину, который насмерть сбил сотрудника СОБРа

Куйбышевский районный суд задержал мужчину, который накануне, предположительно, насмерть сбил сотрудника СОБРа. Алексея Покрепо судили 10 ноября по статье о мошенничестве. Ему вменяются 12 преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что Покрепо вместе с соучастниками занимался телефонным мошенничеством. Сумма ущерба составила более 2,8 млн рублей. К делу собираются присоединить еще 50 эпизодов.
При задержании мужчина попытался скрыться и сбил сотрудника органов внутренних дел Евгения Захарова. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Подсудимый утверждал, что он был курьером.
Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься. <...> Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил.
Алексей Покрепо.
Он останется под стражей до 8-го января 2022 года.
Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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