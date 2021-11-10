Суд арестовал мужчину, который насмерть сбил сотрудника СОБРа

Суд разбирался в мошеннических действиях, в которых обвиняется Алексей Покрепо.

Куйбышевский районный суд задержал мужчину, который накануне, предположительно, насмерть сбил сотрудника СОБРа. Алексея Покрепо судили 10 ноября по статье о мошенничестве. Ему вменяются 12 преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что Покрепо вместе с соучастниками занимался телефонным мошенничеством. Сумма ущерба составила более 2,8 млн рублей. К делу собираются присоединить еще 50 эпизодов.

При задержании мужчина попытался скрыться и сбил сотрудника органов внутренних дел Евгения Захарова. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Подсудимый утверждал, что он был курьером.

Если бы я знал, что стариков обманывают, то никогда бы не стал этим заниматься. <...> Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил. Алексей Покрепо.

Он останется под стражей до 8-го января 2022 года.

Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга