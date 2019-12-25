У погибшего в Петербурге сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей

В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали о сотруднике, который погиб утром 9 ноябре при исполнении служебных обязанностей.

Из-за действий злоумышленника скончался подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Он родился в 1973 году в Мурманской области и с 2003 год проходил службу в правоохранительных органах.

С 2016 года работал в СОБР "Гранит". Захаров был ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. В списке наград — медаль Суворова, медаль "За отличие в охране общественного порядка".

У погибшего силовика остались жена и трое детей. Родственникам пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку. Рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность.

Напомним, при задержании предполагаемый мошенник сбил Захарова на машине, после чего уехал. Подозреваемого уже поймали.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО