У погибшего в Петербурге сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей

Из-за действий злоумышленника скончался подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Он родился в 1973 году в Мурманской области и с 2003 год проходил службу в правоохранительных органах.
С 2016 года работал в СОБР "Гранит". Захаров был ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. В списке наград — медаль Суворова, медаль "За отличие в охране общественного порядка".
У погибшего силовика остались жена и трое детей. Родственникам пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку. Рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность.
Напомним, при задержании предполагаемый мошенник сбил Захарова на машине, после чего уехал. Подозреваемого уже поймали.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
10 ноября, в День милиции, нужно почтить память всех погибших на боевом посту минутою молчания...