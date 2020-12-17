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Полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии во время операции
Сегодня, 9:40
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Полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии во время операции

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Мужчина сбил сотрудника Росгвардии на машине, после чего уехал.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии. О смерти силовика во время исполнения служебных обязанностей стало известно утром 9 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 8 утра на Пулковском шоссе проходила операция по задержанию лиц, причастных к мошенничествам. Во время поимки один из них сел в "Фиат Дукато" и наехал на росгвардейца, после чего уехал. Мужчина скончался на месте он полученных травм. 

После этого в Петербурге и области объявили план операции "Перехват". В течение часа полицейские заблокировали машину на АЗС около Мурино. Водителя доставили в полицию, устанавливается его личность. 

Фото: Piter.TV

Теги: план перехват, смерть сотрудника росгвардии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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