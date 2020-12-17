Полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии во время операции

Мужчина сбил сотрудника Росгвардии на машине, после чего уехал.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии. О смерти силовика во время исполнения служебных обязанностей стало известно утром 9 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 8 утра на Пулковском шоссе проходила операция по задержанию лиц, причастных к мошенничествам. Во время поимки один из них сел в "Фиат Дукато" и наехал на росгвардейца, после чего уехал. Мужчина скончался на месте он полученных травм.

После этого в Петербурге и области объявили план операции "Перехват". В течение часа полицейские заблокировали машину на АЗС около Мурино. Водителя доставили в полицию, устанавливается его личность.

Фото: Piter.TV