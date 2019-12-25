В Петербурге на 71 улице начала работать зона платной парковки

Такие меры должны улучшить ситуацию с дорожным движением.

Обочины 71 улицы в границах МО "Смольнинское" в Петербурге освободятся от припаркованных машин. В этом месте с 1 декабря начала работать зона платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ожидается, что такие меры должны улучшить ситуацию с дорожным движением. В частности, общественному транспорту не будет мешать большое количество припаркованных авто.

При этом цена парковочного места выросла. Единая стоимость для машин категории В составила 100 рублей в час. Местным жителям необходимо платить 1800 рублей за годовое размещение. Бесплатно оставлять свою машину на платной парковке смогут ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, блокадники, многодетные семьи и владельцы электрокаров.

Ранее мы подробнее рассказывали о нововведении.

Фото: скрин / gcup.spb.ru